Стимулирующее кредитование в белгородском приграничье увеличат на 20%

Взаимодействие с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) позволило в 2025-м обеспечить для бизнеса Белгородской области кредитно-гарантийную поддержку в объеме 77,5 млрд руб., что вывело регион на четвертое место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по этому показателю. Власти совместно с Корпорацией МСП наметили приоритеты для дальнейшей поддержки бизнеса в 2026 году. В частности, планируется увеличить на 20% объемы кредитования по программе стимулирования для приграничных территорий. Вопрос обсуждался на заседании облправительства 9 февраля.

Кроме того, в числе планов на текущий год:

запуск новой программы льготного лизинга автотранспорта для предпринимателей, чье имущество пострадало в результате атак. Общий объем финансирования — 0,5 млрд руб.;

увеличение поддержки высокотехнологичных инновационных компаний на 40%;

дальнейшее укрепление капитала и повышение эффективности работы региональных фондов поддержки и гарантийного фонда.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил высокую деловую репутацию и ответственность белгородского бизнеса перед кредиторами. Уровень просрочек и дефолтов по кредитам в целом среди белгородских предпринимателей — один из самых низких в ЦФО.

«Даже несмотря на текущую обстановку, наши белгородские предприниматели добропорядочно и добросовестно выполняют обязательства по всем контрактам»,— сказал господин Гладков.

По информации советника губернатора на общественных началах Игоря Чернова, далеко не весь бизнес осведомлен о существующих мерах господдержки, и многие предприниматели не пользуются доступными сервисами, в том числе на цифровой платформе МСП.РФ. Вячеслав Гладков дал поручение профильным министерствам и институтам развития активизировать работу по информационному сопровождению, сделав акцент на практическом разъяснении действующих программ, обучении цифровым сервисам и адресном доведении информации.

«Важно не просто создать инструменты поддержки, но и сделать так, чтобы предприниматели знали о них и умели ими пользоваться»,— подчеркнул губернатор.

По итогам 2025 года Белгородская область заняла первое место среди субъектов РФ по объему предоставленных кредитных средств по программе стимулирования кредитования для приграничных территорий — 3,3 млрд руб. для 185 предприятий. Благодаря «зонтичному» механизму поручительств бизнес получил 349 кредитов на сумму 4,4 млрд руб. (4-е место в ЦФО) без необходимости самостоятельно обращаться за поручительством. Сумма поддержки по программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в сфере станкостроения и робототехники составила 160 млн руб. (3-е место в ЦФО).

Первый вице-губернатор Илья Пономарев в докладе на совещании отметил роль региональных институтов поддержки. В частности, белгородский областной фонд поддержки МСП нарастил капитал на 18,3% (до 1,8 млрд руб.) и предоставил 222 льготных микрозайма на сумму 790 млн руб., сохранив нулевой уровень дефолтов. Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию увеличил капитал на 21,8% (до 1,6 млрд руб.), предоставив поручительства на 985,5 млн руб. и привлекая в экономику региона 1,8 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце прошлого года предприятия агропромышленного комплекса в Белгородской области, пострадавшие из-за атак ВСУ, получили свыше 877 млн руб. из резервного фонда федерального правительства.

