Госдума одобрила проект о комплексной реструктуризации долгов физлиц

Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексном урегулировании долгов физических лиц перед двумя и более кредиторами. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы Госдумы.

Законопроект внесла группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ноябре 2025 года.

Документ устанавливает право заемщика, который допустил просрочку, согласовать индивидуальный план реструктуризации долгов сразу со всеми кредиторами. Общая сумма долга для этого должна превышать 25 тыс. рублей. В результате должник может изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг.

Кредитор будет обязан уведомить заемщика о праве на комплексную реструктуризацию до того, как направит ему требование о досрочном возврате займа. Должник может согласиться на процедуру в течение 10 дней. В таком случае кредиторы должны уведомить, согласны ли они внести изменения в договор займа с должником. До завершения процесса принудительно взыскать долг они не смогут. Заемщик также сможет попросить финансового уполномоченного провести проверку процедуры комплексного урегулирования.

Как отметил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, некоторые банки уже применяют аналогичную процедуру. «Законопроект объединяет разрозненные практики и создает единый, понятный механизм для комплексного урегулирования кредитной задолженности», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

В конце декабря 2025-го, по данным ассоциации коллекторских агентств, около 8,8 млн могли стать невыездными из-за задолженностей.