Около 8 млн россиян могут стать невыездными в новогодние каникулы

Около 8 млн россиян могут ограничить в выезде за границу из-за непогашенных задолженностей. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По данным организации, накануне новогодних праздников на исполнении находится порядка 8,8 млн постановлений о временном ограничении выезда должников.

«Есть вероятность, что на одного клиента приходится более одного постановления, однако подобных случаев не так много,— отметили в НАПКА.— Таким образом, сейчас выезд ограничен порядка 8 млн граждан».

В НАПКА пояснили, что для введения ограничений долг должен быть подтвержден судом, после чего судебные приставы накладывают ограничение на выезд из страны и передают информацию в ФСБ. Ограничение на выезд применяется, если задолженность по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда превышает 10 тыс. рублей, а по другим видам долгов – 30 тыс. руб.

Представители ассоциации рекомендуют за 10-14 дней до поездки проверять наличие ограничений на выезд на сайте Федеральной службы судебных приставов. В случае положительного ответа на запрос по имени, нужно полностью погасить долг и уведомить об этом ФССП. На обновление данных в базе ведомства может потребоваться до 10 рабочих дней.