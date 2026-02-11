Генпрокуроры России и Турции подписали программу сотрудничества на два года

Генпрокуроры России и Турции Александр Гуцан и Мухсин Шентюрк подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2026-2027 годы. Она предусматривает проведение совместных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

В программе также прописывается работа по внедрению искусственного интеллекта, борьба с оборотом наркотиков и отмыванием средств. Также ведомства обменяются опытом по основным направлениям работы. Господин Гуцан заявил о заинтересованности в укреплении сотрудничества, в том числе на базе учебных заведений ведомств.

Во время встречи глава российского ведомства отметил высокий уровень сотрудничества с Турцией по вопросам правовой помощи по уголовным делам, розыска и выдачи преступников. Он отметил, что у России и Турции общий подход к разрешению международных проблем. «В первую очередь речь идет о противодействии терроризму, киберпреступности, нелегальной миграции, наркотрафику, отмыванию денежных средств»,— сказал Александр Гуцан.

Никита Черненко