Капибары удерживают внимание

В России возник дефицит капибар из-за их популярности в интернете. Многие зоопарки начали скупать этих животных, что привело к их нехватке. Об этом “Ъ FM” сообщил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Тренд на капибар начался около четырех лет назад и сохраняется по сей день. Они стали символом расслабленности и уюта. В сети популярны видео, где они с невозмутимым выражением морды, например, принимают ванну или едут за рулем автомобиля. Также три года назад в России завирусился трек исполнителя «Сто-Личный Она-Нас» под называнием «Капибара». Сейчас у песни миллионы прослушиваний, блогеры использовали ее в своих видео примерно 700 тыс. раз.

Капибары — это самые крупные в мире грызуны. Их длина может достигать 135 см, высота в холке — около 1 м, а вес — более 60 кг. В уходе они достаточно неприхотливы, но для размножения им нужны особенные условия, рассказал член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. По его словам, учреждения не могли не отреагировать на популярность животных в интернете:

«Интерес к капибаре вырос спонтанно. Когда в детской среде появляются какие-то игры, мультики, тогда возникает и повышенное внимание к каким-то животным. Капибары совершенно спокойно жили во многих зоопарках. Когда о них появилась информация в интернете, стали выпускать огромное количество игрушек, естественно, люди стали приходить в зоопарк и спрашивать, можно ли посмотреть на этих зверей. То есть многие стали целенаправленно ими интересоваться.

При этом для спаривания, размножения капибарам обязательно нужна водная среда с температурой 26 градусов. Не все зоопарки могли создать такие условия, хотя многие из них хотели завести у себя этих животных, когда их популярность резко выросла. Но, к сожалению, их не так много в стране. В основном они обитают в Южной Америке, как правило, это Чили, Перу, Бразилия. Стоимость всегда индивидуальна, но с учетом ажиотажа, я думаю, что ценник в пределах 300-400 тыс. руб.

Вместе с тем в питании капибары очень неприхотливы. Оно очень легкое: овощи, фрукты, травянистые растения. Прокормить их совершенно не проблематично, тем более, что животное очень покладистое, к человеку относится лояльно, на людей не нападает. Работники, которые ухаживают за капибарами, всегда отмечают их дружелюбный характер. Они такие молчуны».

Раньше всех эти животные стали любимцами у японцев, еще в 1980-е годы прошлого века. Особой известностью пользуется биопарк в Нагасаки, прозванный «священной землей капибар». Там посетители могут гладить зверей и кормить их с руки. Популярность подкрепляется и забавными мероприятиями: так, в 2018 году прошли соревнования по самому продолжительному купанию.

Сегодня любовь к капибарам вышла за стены зоопарков: в России массово открываются антикафе с животными, где можно не только наблюдать за ними, но и взаимодействовать. При этом, чтобы приобрести такое животное, заведениям общепита нужно потратить несколько миллионов рублей, поделился основатель первого в России такого антикафе «БарКапибар» Игорь Трифонов:

«Найти капибару весьма сложно, но не потому, что это какое-то редкое или сложное в уходе животное. Основная проблема связана с тем, что их родина находится далеко. Есть много видов капибар, которые повсеместно встречаются где-то в другом полушарии, но в России их найти очень сложно, невозможно.

Кроме того, их тяжело перевозить — это долгий перелет. Зоопарков очень мало, возить массово нет смысла. Знаю, что этим занимается всего несколько организаций, которые время от времени доставляют их в зоопарки. При этом стоимость может достигать 2 млн руб. и более. Многое зависит от возраста и здоровья животного. В России капибары присутствуют лишь в нескольких зоопарках, где они могут размножаться. Сейчас у людей сохранился к ним интерес, наверное, чуть больший, чем к ряду более привычных животных. Можно вспомнить, когда игрушки с капибарами были вообще везде, сейчас это уже как устоявшаяся любовь, наверное.

Если говорить про формат нашего заведения, то важный момент: такое кафе — это не про еду. Зоокафе — это место, где можно пообщаться с животными. Вы приобретаете специальный билет, проводите с капибарами время, их можно гладить, кормить, просто ими любоваться, но необходимо соблюдать ряд правил и относиться к животным уважительно».

В интернете у капибар существуют многочисленные фан-клубы. Первопроходцем стал японский фотограф Кацухито Ватанабэ, посвятивший им блог и YouTube-канал. Он проводит сотни дней в зоопарках, делая десятки тысяч снимков этих грызунов. В русскоязычном сегменте лидерами стали сообщества «Балдежные капибары и подписи к ним», «Капибары и прогрессив рок», а также «Капибары и цитаты Черномырдина».

Астон О`Cалливан