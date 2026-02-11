Глава Анапы прокомментировала стрельбу в местном техникуме

Глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале прокомментировала стрельбу в Анапском индустриальном техникуме, которая произошла сегодня днем. По ее словам, семье погибшего охранника окажут помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким, семье будет оказана психологическая, медицинская и социальная помощь», — отметила Светлана Маслова.

Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь, глава города находится на связи с ними. По ее словам, при необходимости их транспортируют в краевую больницу.

Кроме того, для студентов, их родителей и преподавателей техникума организована работа мобильного психологического центра. Специалисты будут работать столько, сколько необходимо. Также организуют горячую линию с психологами.

Светлана Маслова выразила благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву за поддержку и поблагодарила сотрудников силовых структур за оперативную работу.

«Ъ-Кубань» писал, что один из студентов Анапского индустриального техникума открыл стрельбу из неустановленного оружия в холле учебного учреждения. В здание ему не дал пройти охранник, который вызвал на место правоохранительные органы. В результате произошедшего он погиб, еще два человека пострадали. Сейчас количество пострадавших уточняется. СКР возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Алина Зорина