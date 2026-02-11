Лидер КПРФ поддержал арестованного советника орловского губернатора в Госдуме

Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов во время выступления в Госдуме в очередной раз прокомментировал уголовное дело советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, которого судят за многомиллионные махинации. Лидер коммунистов сказал, что обвинение чиновника «шито белыми нитками».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

«Ничего нет под этим. И тем не менее второй год сидит в тюрьме. Те, кто возбудил уголовное дело, каждый раз выкатывают новое. Ни одно не подтвердилось. Это полное насилие над человеком, хотя он давно просится на фронт. Но даже эту просьбу его не удовлетворяют», — сказал господин Зюганов.

Глава КПРФ упомянул дело Сергея Лежнева наравне с делами против членов партии, которых насчитывается свыше 30. Также господин Зюганов напомнил о ситуации в Липецкой области, где перед выборами прошлого года из партийного офиса был изъят тираж агитационных материалов. «Спустя несколько месяцев все вернули, но сорвали нам выборную кампанию»,— подытожил председатель КПРФ.

Уголовное дело Сергея Лежнева рассматривается в суде в Орле. Ему вменяют 19 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), ограничение конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ) и легализацию незаконных доходов (ч. 1 ст.174.1УК РФ). Статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Вину советник не признает. В СИЗО он находится с мая 2024 года.

Сергей Толмачев