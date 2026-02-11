В Челябинске открытые колодцы закрыли люками после вмешательства прокураторы

В Ленинском районе Челябинска обнаружили два колодца без люков. Оба находятся возле дома №10 на улице Дзержинского и принадлежат муниципальным организациям. После прокурорского представления предприятия установили люки, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Об открытых колодцах стало известно из СМИ. Прокуратура выехала на место и обнаружила, что оба объекта не ограждены. Один из них прикрыт ветками, что делает колодец незаметным. Отсутствие люков в данном случае может привести к травмам граждан и их гибели, подчеркивают в надзорном ведомстве. По этой причине руководителям муниципального унитарного предприятия «ПОВВ» и муниципального казенного учреждения «ЭВИС» внесли представления об устранении нарушений закона. Люки установили.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в Нязепетровске 28 января девятилетний мальчик погиб, провалившись в открытый колодец с грунтовыми водами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По всей территории региона проведут проверку на наличие открытых и бесхозяйных колодцев.

Виталина Ярховска