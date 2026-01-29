Улицы Нязепетровска проверят на наличие незакрытых колодцев после гибели ребенка

Администрация Нязепетровска организовала внеплановую инвентаризацию объектов коммунальной инфраструктуры и улиц для выявления незакрытых и бесхозяйных колодцев. Причиной стала гибель мальчика после падения в открытый колодец. Аналогичные проверки пройдут во всех населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

На месте гибели девятилетнего ребенка работали сотрудники ведомства и мэрии. Установлено, что железобетонный колодец имеет диаметр 1,2 м и глубину более 5 м. Он построен в советское время недалеко от железнодорожного вокзала, его назначение и функции определить сейчас невозможно. Выяснилось, что колодец не числится ни в реестре бесхозяйных объектов, ни на балансе муниципалитета. Сейчас он закрыт.

Проверку на наличие открытых и бесхозяйных колодцев по поручению губернатора Алексея Текслера проведут по всей территории региона.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, днем 28 января было найдено тело мальчика в колодце, заполненном грунтовыми водами, на улице Южная в Нязепетровске. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Виталина Ярховска