Москва ждет Кирилла Кондрашева в марте

6 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Тверь» мы рассказали историю девятилетнего Кирилла Кондрашева из Тверской области («Окружающий мир Кирилла», Оксана Пашина). У мальчика опухоль лобной кости справа, лицо деформировалось. Спасти Кирилла можно с помощью сложной операции — врачи удалят опухоль и установят на ее место специальный имплант, который срастется с костями. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 359 600 руб.) собрана. Спасибо, друзья!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Кондрашев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Кирилл Кондрашев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 6 февраля 7126 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Тверь», «Орел», «Башкортостан», «Томск» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 46 компаний исчерпывающе помогли 66 детям, собрано 37 490 385 руб.