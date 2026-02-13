Ген счастья

Московский школьник Артем Несин любит рассказывать, что у него железные ноги и левая рука. И это не шутка. После 21 перелома этому мальчику с диагнозом «несовершенный остеогенез» неоднократно укрепляли кости металлическими раздвижными штифтами. На очереди — левая голень, которая стремительно деформируется и болит так, что Артем не может наступить на ногу. Если установить растущий внутрикостный штифт, нога перестанет болеть и ломаться. Но оплатить операцию без нашей помощи родителям Артема не по силам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем все свои награды был готов отдать за собачку, но мама спрашивала: «Кто с ней гулять будет? Ты ведь не достаешь до кнопки лифта…»

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Артем все свои награды был готов отдать за собачку, но мама спрашивала: «Кто с ней гулять будет? Ты ведь не достаешь до кнопки лифта…»

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

На днях Артем на перемене перешагнул через ноги одноклассника Степы — и даже не заметил, побежал с ребятами играть дальше. А Степка разразился оглушительными воплями:

— Переступи через меня обратно! А то расти не буду!

Степа — самый маленький в классе. Ну, если не считать самого Артема, у которого рост 96 см, как у четырехлетнего ребенка.

— Если переступлю обратно, ты вырастешь? — заинтересовался Артем.

— Да! — чуть не плача, прокричал Степа.— Примета такая есть, перешагивай быстрее!

Вернувшись из школы, Артем начал терроризировать домашних:

— Переступайте через меня по очереди. Сначала папа… Теперь обратно! И мою собаку Афоню тоже принесите — пусть он через меня туда-сюда побегает…

Чтобы подрасти, Артем готов терпеть что угодно. Даже переломы — у него только правая рука ломалась восемь раз.

— Переломы что — зажили и ладно,— рассуждает мальчик.— А вот когда на тебя все показывают пальцем: «Смотри, какой коротыш» — это намного больнее.

У Артема генетическое заболевание: несовершенный остеогенез в самой тяжелой форме, когда кроме бесчисленных переломов и деформации костей еще резко тормозится рост.

Первый гипс Тёме наложили через несколько часов после рождения — он умудрился каким-то образом «поломаться» в утробе матери. Еще через две недели консилиум врачей объявил родителям малыша, что болезнь не лечится: «Смиритесь с тем, что ребенок всю жизнь будет лежать в кровати…»

Если бы они послушали тогда врачей и смирились, их любимый Тёма сидел бы сейчас в инвалидном кресле. Но они разыскали профессора Наталию Белову, которая уже много лет лечит детей с несовершенным остеогенезом в московской клинике Глобал Медикал Систем. И обратились в Русфонд, который собрал и деньги оплатил мальчику 30 курсов лечения специальным препаратом в комплексе с реабилитацией.

В четыре года Артем научился ходить. Сам, без посторонней помощи. Это была настоящая победа! Ведь лекарство лишь повышает плотность костей, не давая им раскрошиться. А возможность ходить дается только героическими усилиями пациента.

— У него какой-то неизвестный науке ген счастья,— отмечает мама мальчика Оксана.— Я заметила, что среди «хрустальных» детей нет нытиков. Они все добродушные и терпеливые. Каждый день, кроме выходных, Артем занимался в бассейне и делал упражнения дома. Сейчас у него уже третий юношеский разряд по плаванию, золотые и серебряные медали.

Артем, впрочем, все свои награды был готов отдать за одну маленькую лохматую собачку. Из-за переломов он не ходил в детский сад и мечтал о четвероногом друге, с которым можно играть и делиться секретами. Но мама спрашивала:

— Кто с ней гулять будет? Ты ведь даже не достаешь до кнопки лифта. На шестой этаж по лестнице не набегаешься.

Однажды Артем пришел домой, а на пороге сидело лохматое существо и с испугом смотрело на маленького хозяина.

— Это мой?! — не веря своему счастью, спросил мальчик и тут же расплакался.— Как же я с ним гулять буду?

— Пока ты не подрос, я буду с ним гулять,— улыбнулась мама.— А потом ты сам.

Чтобы гулять с Афоней, Артем готов перенести еще одну сложную операцию — в этот раз на левой голени. Если кость выпрямить и укрепить с помощью телескопического стержня, Артем станет выше на несколько сантиметров и сможет дотянуться до кнопки лифта. Но родителей мальчика больше беспокоит другое: сильная боль в голени, из-за которой сын не может наступить на левую ногу. Врачи говорят, что операцию надо сделать как можно скорее, не дожидаясь очередного перелома.

— Мам, а Степка в школе сказал, что он вырос на 2 см, а я все никак,— вздыхает Тёма.— Афоня, перепрыгни через меня еще раз, ну пожалуйста!

Для спасения Артема Несина не хватает 780 780 руб. Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Артема несовершенный остеогенез. Мальчик находится под постоянным наблюдением междисциплинарной команды специалистов клиники GMS. В 2020–2024 годах Артему последовательно исправили искривления правой голени и бедренных костей, благодаря чему он стал ходить без посторонней помощи. Однако из-за возросшей нагрузки начала прогрессировать деформация левой голени, что несет риск ее внезапного перелома. Мальчику необходима неотложная операция по выпрямлению левой голени и установке телескопического стержня Fassier-Duval, который будет расти вместе с костью». Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 250 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 850 тыс. руб. Не хватает 780 780 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Несина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Оксаны Александровны Несиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Москва