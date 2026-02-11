Нижегородские власти сообщили о росте коэффициента рождаемости к среднему в ПФО

В правительстве Нижегородской области отчитались о росте суммарного коэффициента рождаемости в январе 2026 года. По данным властей он составил 1,309, превысив средний показатель по Приволжскому федеральному округу впервые за всю историю наблюдений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Превышение составило 0,007. Стандартную статистику (сколько детей родилось и насколько этот показатель изменился по сравнению с январем 2025 года) власти по-прежнему не раскрывают.

В определении Росстата приводимый властями показатель имеет такое определение: «Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном периоде. Суммарные коэффициенты рождаемости исчисляются как суммы возрастных коэффициентов рождаемости для возрастных групп от 15 до 49 лет».

В региональном правительстве добавили, что Нижегородская область демонстрирует устойчивую положительную динамику суммарного коэффициента рождаемости с июля 2025 года. Ранее в правительстве сообщали, что за 2025 год он вырос с 1,275 до 1,307.

Комментируя итоги января 2026 года, губернатор Глеб Никитин сказал, что достижение этого рубежа стало возможным благодаря мерам поддержки: «Мы реализуем семьецентричный подход, предоставляя семьям безусловный материнский капитал. Без каких-либо ограничений нижегородские семьи могут получить 1 млн рублей за каждого ребенка».

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области с 1 июля 2025 года введен семейный капитал. Его размер в зависимости от очередности ребенка варьируется, но в сумме с федеральным маткапиталом он должен составить 1 млн руб.

Галина Шамберина