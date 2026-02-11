«Трактор» победил хабаровский «Амур» со счетом 6:5

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над хабаровским «Амуром». Счет по итогам встречи составил 6:5.

Матч прошел 11 февраля в Хабаровске. В составе «Трактора» шайбы забили Михаил Григоренко, Александр Рыков, Максим Джиошвили, Александр Кадейкин, Виталий Кравцов, Егор Коршков. Из «Хабаровска» отличились Кирилл Петьков, Александр Гальченюк, Иван Мищенко и Ярослав Лихачев, оформивший дубль.

В настоящий момент «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда сыграет 13 февраля во Владивостоке с местным «Адмиралом».

Ольга Воробьева