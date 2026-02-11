В России запускается любительская лига по паделу

При поддержке букмекерской компании FONBET в России стартовала Bandeja Amateur League — новая всероссийская любительская лига падела. Предполагается, что проект объединит игроков и клубы из разных регионов и позволит им соревноваться в рамках прозрачной системы.

В турнирах смогут принимать участие игроки разного уровня. Исключением станут те, кто уже входит в первую сотню рейтинга Федерации падела России (ФПР). Завершать каждый сезон будет итоговый всероссийский турнир. Он будет проходить в Москве, а его призовой фонд может достичь 5 млн руб. — рекордной для любительских соревнований по паделу суммы.

FONBET, который уже является партнёром Федерации падела России и поддерживает проведение этапов Российского падел-тура, чемпионата и Кубка страны, в новом проекте получил роль генерального спонсора. «За время нашего совместного партнёрства с Федерацией падела России нам удалось реализовать множество интересных и важных проектов для развития этого вида спорта в стране. Мы рады объявить о создании новой уникальной лиги — Bandeja Amateur League. Это будет не просто любительское соревнование, оно даст новый толчок активному развитию массового падела в различных регионах России, а также возможность любителям, непрофессиональным игрокам, попробовать свои силы на более высоком уровне. В течение 2026-го года игроки будут бороться за участие в Финале BAL, победа в котором поможет заявить о себе на всю страну», — отметил управляющий акционер букмекерской компании Валентин Голованов.

Первые турниры новой лиги уже прошли. Один из этапов принял Владикавказ. Региональные этапы также вскоре состоятся в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Саратовской области, Удмуртии, на Алтае и в Нижегородской области.

Основной цифровой платформой проекта станет приложение Bandeja+. В нем будут вестись регистрация участников, учёт результатов и рейтинг. Там же можно будет ознакомиться с календарем соревнований.

Арнольд Кабанов