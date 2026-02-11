Суд ЕС признал незаконным повторное включение физлица в санкционный список
Суд ЕС впервые признал нарушением повторное внесение физлица в санкционный список по России и указал на несоблюдение Советом ЕС судебных решений. Позиция изложена в постановлении по делу Майи Токаревой.
«Совет не выполнил свою обязанность... в соответствии с решениями об отмене (внесения в санкционный список.— “Ъ”) … что способно подорвать доверие, которое участники процесса возлагают на соблюдение судебных решений»,— сказано в документе.
Инстанция также отклонила попытку Совета ЕС вновь включить госпожу Токареву в санкционный список. Она указала, что игнорирование судебных решений причиняет ей ущерб.
Майя Токарева, дочь главы «Транснефти» Николая Токарева, была внесена в седьмой пакет санкций против России в июле 2022 года. После нескольких решений суда в ее пользу Совет ЕС возвращал ее в перечень на прежних основаниях.