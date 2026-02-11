Спрос на готовый бизнес в сфере IT в Челябинске вырос в три раза

За 2025 год интерес к готовому бизнесу в сфере IT увеличился в три раза в Челябинске. Средняя стоимость такого предприятия составляла 199 тыс. руб., следует из опроса «Авито Бизнес 360».

Значительный рост спроса — в два раза зафиксирован на бизнес, связанный с сельским хозяйством. Подобное дело можно было приобрести за 500 тыс. руб. При этом общий уровень интереса к готовым предпринимательским предложениям за год снизился на 4%. Специалисты платформы объясняют это высокой ключевой ставкой.

По доле спроса в Челябинске лидировал бизнес в сфере торговли (21%). Далее идут такие направления, как IT, пункты выдачи заказов (по 14%), общепит (12%), салоны красоты и косметология (9%).

Респонденты из Уральского федерального округа отмечают, что при поиске нового дела они оценивают стабильность текущего дохода (49%) и окупаемость (43%). Многие обращают внимание на рентабельность бизнеса (35%), наличие или отсутствие долгов (22%) и возможности для роста и масштабирования (23%).

Виталина Ярховска