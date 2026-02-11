Цена на нефть Brent превысила $70 впервые с января

Цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это максимальное значение с конца января.

По данным на 15:09 цена фьючерса марки Brent с поставкой в апреле 2026-го достигла отметки $70,28. В 14.30 показатель составлял $69,79.

29 января цена на нефть Brent также превысила $70 за баррель впервые с августа. Тогда рост цен связывали с геополитической напряженностью из-за ситуации вокруг Ирана и Венесуэлы.