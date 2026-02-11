Президент Эрдоган наметил преемника

В западных СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается сделать сына Билала своим преемником. В Турции, где об этом пишут и говорят уже давно, считают, что передача президентской власти по наследству завершит процесс перехода страны от ограниченной демократии к персоналистской автократии.

По убеждению многих в Турции и за рубежом, президент страны Тайип Реджеп Эрдоган уже видит сына Билала своим будущим преемником

44-летний сын президента Реджепа Тайипа Эрдогана Билал за последние полгода стал в Турции заметной политической фигурой. Он начал часто сопровождать отца в зарубежных поездках, участвовать в подборе кандидатов на ключевые государственные должности и успел обзавестись лояльными сторонниками внутри правящей Партии справедливости и развития (ПСР). В своих выступлениях Билал не раз расхваливал политику отца, говоря, что за время его нахождения у власти доходы населения выросли в шесть раз, экономика страны — в восемь раз, а восприятие Турции за рубежом улучшилось. Сын президента также заметил как-то, что в обществе «необходимо заново утвердить представление о том, что религиозный человек — это хороший человек».

Все это навело многих в Турции на мысли, что глава государства готовится передать власть своему сыну.

Как дали понять, в частности, на этой неделе источники агентства Bloomberg, Билала Эрдогана вполне могут готовить к тому, чтобы возглавить партию и стать вице-президентом, а потом попробовать свои силы и на главном посту в стране.

Сам Билал, активно занятый бизнесом, различными образовательными проектами и работой с молодежью, такие планы категорически отрицает, утверждая, что политика его вообще не интересует. Это, впрочем, не мешает сыну президента посещать все важные политические мероприятия.

Впервые мировые СМИ обратили на него внимание в 2013 году, когда в Турции разгорелся крупный коррупционный скандал. Тогда в результате подготовленной в строжайшем секрете операции «Большая взятка» было арестовано 52 человека из близкого окружения господина Эрдогана. Сыновей трех министров посадили по обвинению в коррупции и взяточничестве. Самого Билала вызвали в суд, но привлечь его к ответственности так и не удалось: выписавшего повестку прокурора немедленно перевели в отдаленную провинцию.

Через некоторое время Эрдоган-младший вновь оказался в центре всеобщего внимания. В интернет просочились записи его телефонных разговоров с отцом: во время одного из них президент поучает сына, как правильно брать взятку, в другом они обсуждают, как избавиться от крупной суммы наличных, которая хранится у них дома. Господин Эрдоган назвал эти записи фальшивкой, а организатором операции «Большая взятка» пообещал «переломать руки».

В 2015 году, после того как ПСР потеряла абсолютное большинство в парламенте, Билал с семьей переехал в Болонью для написания диссертации в Университете Джонса Хопкинса. А уже через полгода в Италии в отношении него возбудили дело по подозрению в отмывании денег.

Слухи о возможной передаче власти от старшего Эрдогана к младшему появлялись в турецком информационном поле и раньше.

Например, один из крупных бизнесменов, близкий к господину Эрдогану, Альпарслан Баки Эртекин даже призывал сделать это, поскольку, по его мнению, «политика как бизнес, а партию можно и нужно передавать по наследству». «Теперь стали появляться явные признаки того, что транзит произойдет, на это потребуется около года»,— отметил на днях заместитель председателя оппозиционной Партии будущего Айхан Сефер Устюн.

Одним из косвенных признаков подготовки к транзиту власти в Турции можно считать изменившееся отношение во властных кругах к популярному в стране министру иностранных дел Хакану Фидану, которого турецкие оппозиционные СМИ называют другим возможным кандидатом в преемники Реджепа Тайипа Эрдогана. Если сына президента активно пиарят, то главу МИДа, наоборот, пытаются задвинуть.

По сведениям осведомленного источника «Ъ», проправительственные СМИ периодически получают просьбы не освещать новости, связанные с главой турецкого МИДа, чтобы тем самым не добавлять ему популярности.

Например, на недавней конференции послов, которую проводили в Анкаре, телеканалы впервые не вели прямую трансляцию. «Популярность министра может помешать процессу передачи власти "по наследству"»,— рассказал собеседник.

Внутри самой ПСР многие недовольны перспективой передачи власти от отца к сыну, рассказал один из основателей партии, бывший заместитель премьера Турции Бюлент Арынч. По его словам, это не соответствует ни политической культуре Турции, ни настроениям избирателей. Народ вряд ли проголосует за продолжение династии Эрдоган, отметил в беседе с «Ъ» еще один источник, близкий к турецким дипломатическим кругам. «Постепенно Билал становится более заметной фигурой в СМИ, вокруг его фигуры выстраивается некая архитектура, но при этом у него нет никакой власти, нет никакой должности ни в партии, ни в правительстве, пока он ничего не достиг»,— отметил собеседник, оговорившись, однако, что «турецкая политика непредсказуема».

При этом ранее в Турции активно циркулировали слухи, что Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти уже почти 24 года — сначала на посту премьера, а затем и в качестве президента,— намерен продлить собственное правление.

Реджеп Тайип Эрдоган должен покинуть пост в мае 2028 года и сам неоднократно называл этот срок последним — согласно нынешнему законодательству, его выдвижения на третий срок не предусматривается.

Однако летом прошлого года глава государства поручил группе юристов подготовить новую конституцию страны. По официальной версии, действующий вариант основного закона, принятый после военного переворота 1980 года, устарел, однако в оппозиции сочли, что таким образом Реджеп Тайип Эрдоган готовит законодательную почву для очередных пяти лет своего президентства.

При этом все последнее время в Турции велась мощная зачистка политического пространства. В прошлом году сотни сторонников оппозиционной Народно-республиканской партии арестовали по обвинению в коррупции. Среди них мэры Стамбула, Антальи, Аданы, Адыямана, а также десятки других оппозиционных политиков. При этом действовать власти стали изобретательнее — аресты стали проводить задолго до выборов, чтобы не спровоцировать протесты.

