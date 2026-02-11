Уголовное дело возбуждено после стрельбы в техникуме Анапы

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в холле техникума в Анапе. Нападавший задержан, на месте работает группа следователей и криминалистов. Об этом сообщилапресс-служба СКР.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что погибший — охранник техникума. По данным главы региона, два человека получили ранения средней тяжести. В МВД региона сообщили о трех пострадавших. «Все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших. При необходимости — оперативно доставим в краевые медучреждения»,— заявил господин Кондратьев.

Региональное управление прокуратуры организовало проверку после произошедшего. На месте происшествия находится межрайонный прокурор Анапы, он координирует работу спецслужб.

Никита Черненко