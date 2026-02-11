Reuters: ByteDance вместе с Samsung работает над созданием ИИ-чипов

Китайская компания ByteDance разрабатывает собственные чипы для искусственного интеллекта (ИИ) и ведет переговоры с южнокорейской Samsung Electronics об их производстве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Проект под названием SeedChip станет частью масштабной программы китайской компании по развитию систем искусственного интеллекта. По словам источников Reuters, ByteDance планирует произвести в этом году не менее 100 тыс. чипов, в дальнейшем нарастив производство до 350 тыс. Ожидается, что первые образцы новых чипов будут готовы уже к концу марта.

Представитель ByteDance, не вдаваясь в подробности, заявил, что информация Reuters о проекте «является неточной». В Samsung отказались от комментариев.

Создание чипов для ИИ — часть стратегии ByteDance по обеспечению стабильных поставок передовых процессоров в условиях ужесточения экспортного контроля со стороны США. В 2023 году компания основала подразделение Seed для разработки моделей ИИ и их продвижения. В этом году ByteDance планирует потратить более $22 млрд на закупки, связанные с ИИ, и уже разместила значительные заказы на чипы H200 от Nvidia.

5 февраля в Nikkei Asia сообщили, что ведущие производители компьютерной техники рассматривают возможность закупки чипов памяти у китайских компаний. В их числе — американские компании HP, Dell и тайваньские Acer и Asus.

Елизавета Труфанова