HP, Dell, Acer и Asus могут закупить чипы памяти в Китае

Ведущие производители компьютерной техники рассматривают возможность закупки чипов памяти у китайских компаний, сообщили в издании Nikkei Asia со ссылкой на источники. Среди них — американские компании HP, Dell и тайваньские Acer и Asus.

Причиной возможного перехода на китайскую продукцию стал глобальный дефицит чипов. По данным источников Nikkei Asia, компании HP и Dell уже начали проверять на соответствие своим требованиям чипы производства китайского разработчика ChangXin Memory Technologies (CXMT), ставшего четвертым по величине в мире производителя чипов DRAM.

Если ко второй половине 2026 года проблема дефицита не решится, HP и Dell начнут закупать чипы DRAM у CXMT, сообщили собеседники издания. Acer уже привлекал китайских подрядчиков для разработки и производства чипов, а сейчас тайваньская компания готова закупать у китайского разработчика чипы памяти. Asus, по словам источников, запросил своих китайских партнеров о поставках чипов памяти для некоторых моделей ноутбуков.

Источники подчеркнули, что факт процедуры проверки китайских чипов на годность не гарантирует, что будут закупать именно их. Многие производители ПК, пишет Nikkei Asia, рассматривают Китай как потенциального «спасителя» индустрии потребительской электроники, поскольку ведущие производители DRAM — Micron, Samsung и SK Hynix — поставляют свою продукцию в приоритетном порядке таким ИИ-гигантам, как Google, Amazon Nvidia.

Алена Миклашевская