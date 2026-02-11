Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал третье золото на Олимпиаде-2026

Горнолыжник Франьо фон Алльмен взял золото в дисциплине супергигант. Швейцарец показал время 1 минута 25,32 секунды.

Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл, отставание которого составило 0,13 секунды. Швейцарец Марко Одерматт стал бронзовым призером (+0,28).

24-летний Франьо фон Алльмен одержал третью победу на Олимпиаде. Ранее на Играх в Италии он завоевал золотую медаль в скоростном спуске и в командной комбинации (в паре с Нефом Танги).

Марко Одерматт также завоевал вторую медаль Олимпиады-2026. Вместе с Лоиком Мейяром 28-летний швейцарец взял серебро в командной комбинации.

Таисия Орлова