Томас Франк уволен с поста главного тренера «Тоттенхема»

Совет директоров лондонского футбольного клуба «Тоттенхем» уволил датчанина Томаса Франка с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Франк возглавил «Тоттенхем» в июне 2025 года. Контракт со специалистом был рассчитан до лета 2028 года. «На протяжении всего времени работы Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему успехов в будущем»,— говорится в заявлении «Тоттенхема».

По итогам 16 туров команда с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. За последние восемь матчей национального чемпионата клуб не одержал ни одной победы. Ранее «Тоттенхем» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Томасу Франку 52 года. Ранее он тренировал датский «Брондбю», а также возглавлял английский «Брентфорд».

Таисия Орлова