В МВД Кубани заявили о трех пострадавших в результате стрельбы в Анапе

Три человека получили повреждения при стрельбе у здания индустриального техникума в Анапе. Об этом сообщил в пресс-службе полиции Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ГУ МВД региона, студент учебного заведения открыл стрельбу в холле из неустановленного оружия. Молодой человек задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и экстренных служб. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Кристина Мельникова

