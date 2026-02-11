Патенты на изобретения в Ставропольском крае выросли на 12%

Ставропольский край в 2025 году увеличил количество выданных патентов на изобретения с 152 до 171 (+12%), сохранив объем поданных заявок на уровне прошлого года. Об этом сообщила «Ъ-Кавказ» пресс-служба Роспатента.

По предварительным данным (анализ статистики по заявкам планируется завершить к концу марта), в регионе подали 208 заявок на изобретения против 205 в 2024-м. При этом местные новаторы сосредоточились на создании принципиально новых технологий, а не на модернизации имеющихся решений.

Количество заявок на полезные модели сократилось с 71 до 50, а число выданных патентов на них уменьшилось с 46 до 37. По промышленным образцам поступило 47 заявок против 54 в предыдущем году, однако выдача патентов выросла с 23 до 38.

Бизнес-сообщество региона продолжает активно защищать новые торговые марки. В Роспатент направили 1466 заявок на регистрацию товарных знаков, что меньше показателя 2024 года (1631), но количество зарегистрированных брендов увеличилось с 1025 до 1050.

Ставропольский государственный аграрный университет стал лидером края по изобретательской деятельности, подав 82 заявки на изобретения и полезные модели. Северо-Кавказский федеральный университет занял второе место с 18 заявками.

Активизацию патентной деятельности в регионе связывают с трехсторонним соглашением между краевым правительством, Минэкономразвития России и Роспатентом о развитии сферы интеллектуальной собственности. Представители власти и предприятий прошли обучение в Федеральном институте промышленной собственности по программе «Интеллектуальная собственность в современной экономике: от заявки до внедрения».

В Ставропольском крае зарегистрировано 15 региональных брендов: 13 наименований мест происхождения товаров и 2 географических указания. В 2025 году новые географические указания и наименования мест происхождения товаров в регионе не регистрировались.

