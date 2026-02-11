Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) создано 25 ноября 2002 года в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, оно объединило 22 ранее разрозненных агентства и управления. Создание DHS стало крупнейшим перераспределением государственных полномочий в США со времен создания Пентагона в 1947 году.

В числе основных задач DHS — защита страны от внутренних и внешних угроз, обеспечение безопасности границ, миграционной и таможенной политики, кибербезопасности, предотвращение терактов, а также координация реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. DHS участвует в защите критической инфраструктуры, авиационной, транспортной, портовой безопасности и координирует работу многочисленных служб федерального правительства.

DHS является третьим по численности ведомством правительства США после Министерства обороны и департамента по делам ветеранов, насчитывает примерно 260 тыс. сотрудников, что составляет около 10% федерального гражданского персонала. Бюджет ведомства на 2026 год запланирован в размере $64,4 млрд. С 25 января 2025 года ведомство возглавляет бывший губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм.

В структуру DHS входят: Иммиграционная и таможенная служба США, выполняющая функции внутреннего миграционного контроля; Служба таможенного и пограничного контроля; Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, отвечающее за реагирование на стихийные бедствия и катастрофы; Администрация транспортной безопасности; Служба гражданства и иммиграции; Береговая охрана США; Секретная служба США, которая обеспечивает безопасность президента; Агентство кибербезопасности и другие ведомства.