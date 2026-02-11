Ярославцев предупредили о метели и ухудшении видимости

В Ярославской области 12 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщило министерство региональной безопасности.

Фото: Зоя Голицына

С 6:00 до 18:00 ожидаются сильный снег, метель, ухудшение видимости до 1000 м. Ветер усилится до 13 м/с. На дорогах ожидаются гололедица и снежный накат.

«Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Планируя междугородние поездки, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды»,— сообщили в министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в выходные ожидается также потепление, в регионе могут выпасть осадки в виде дождя.

Антон Голицын