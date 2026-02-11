В Ярославской области готовятся к ледяным дождям

В Ярославской области дорожные службы готовятся к ледяным дождям, которые придут в регион в ближайшие дни. Об этом сообщили в АО «Ярдормост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Ярдормост» Фото: АО «Ярдормост»

Ожидается, что к выходным в регионе дневная температура воздуха станет плюсовой, а ночью останется минусовой. Такие перепады приведут к образованию гололедицы и снежно-ледяной «каши».

«Наши службы уже работают в режиме повышенной готовности: мониторим состояние покрытия, особое внимание уделяем мостам, эстакадам и съездам, где гололедица образуется быстрее всего. Наши дежурные круглосуточно отслеживают состояние региональных трасс и оперативно направляют технику для противогололедной обработки»,— сообщил зампред областного правительства Роман Душко.

Он попросил водителей быть внимательными на дороге, особенно по ночам и утром, когда перепады в температуре наиболее ощутимые. О всех внештатных ситуациях господин Душко призвал сообщать в диспетчерскую Ярдорслужбы: 8 (4852) 90-92-50.

Алла Чижова