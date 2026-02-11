Минпромторг отказался от разработки единой автоплатформы

Минпромторг решил временно отказаться от проекта единой модульной автомобильной платформы, потому что без господдержки производители «не потянут такие затраты», заявил глава ведомства Антон Алиханов. Он уточнил, что сейчас министерство сосредоточилось на локализации критических компонентов, в том числе для электромобилей и гибридов.

Господин Алиханов назвал проект единой модульной платформы «капиталоемким». «Без господдержки наши производители сейчас не потянут такие затраты, которые могут себе позволить только мировые автогиганты»,— рассказал министр на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле (цитата по «РИА Новости»).

Власти оценивали создание национальной автомобильной платформы в 87 млрд руб. Субсидии должен был предоставить ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт», которое занималось проектом по разработке «русского народного электромобиля». В декабре 2024 года Минпромторг говорил, что за пять лет на разработку единой модульной платформы для автомобилей выделят 160 млрд руб. К ее разработке также планировали привлекать АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ.