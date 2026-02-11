В Azur Air опровергли сообщения о массовых задержках рейсов

Авиакомпания Azur Air опровергла распространившуюся в Telegram-каналах информацию о массовых задержках рейсов из-за технической неисправности самолетов. Пресс-служба авиаперевозчика заявила, что за 10-11 февраля были задержаны только три рейса.

Был задержан рейс ZF-4069 из Сочи в Пхукет из-за ограничений воздушного пространства в сочинской авиагавани. Рейс ZF-4004 Пхукет — Москва задержался из-за позднего прибытия самолета из Сочи. Рейс ZF-2595 из Барнаула в Нячанг вылетел позже из-за сильного ветра и работ по противообледенительной обработке.

«Эти задержки не связаны с техническими неисправностями. Как следствие, из-за позднего прибытия самолетов другие рейсы авиакомпании перенесены. Всем пассажирам указанных выше рейсов и перенесенных рейсов предоставляются все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами»,— сообщила пресс-служба Azur Air.

О задержках рейсов Azur Air писали Telegram-каналы SHOT, Mash, «Осторожно, новости». По их данным, авиаперевозчик сначала долго задерживал вылет, потом в воздухе борт развернулся и сел на острове. Mash сообщал, что самолет приземлился из-за неубранных створок шасси. «Осторожно, новости» сообщали о технической неисправности. По информации SHOT, рейсы Azur Air в аэропортах России и Вьетнама переносят на шесть и более часов.