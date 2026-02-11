Верховный суд: запрос КПЧ ООН не повод для приостановки исполнительного производства

Президиум Верховного суда (ВС) России отменил решение коллегии по административным делам по делу о выселении мурманских пенсионеров из единственного жилья, сообщила пресс-служба ВС. Ранее коллегия приостановила процесс выселения по запросу Комитета по правам человека (КПЧ) ООН.

«Выводы коллегии по административным делам о незаконности постановления исключительно из-за наличия запроса в комитет ООН нельзя признать обоснованными,— говорится в сообщении.— Такая позиция нарушает права и законные интересы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, а также публичные интересы в сфере исполнительного производства».

Как сообщал “Ъ”, в апреле прошлого года административная коллегия ВС удовлетворила кассационную жалобу мурманчан Лидии и Олега Казориных, которые оспаривали действия судебного пристава, пытающегося выселить их за долги из единственного жилья. Тогда суд расценил как серьезное нарушение отказ пристава исполнить обеспечительные меры по запросу КПЧ ООН, который предложил приостановить выселение госпожи Казориной до рассмотрения ее жалобы в КПЧ, поданной еще в 2023 году. Коллегия ВС указала в своем решении, что нижестоящие инстанции обязаны обеспечить выполнение международных договоров РФ, имеющих приоритет над нормами национального права.

Однако региональное отделение Федеральной службы судебных приставов обжаловало это решение, и президиум ВС его отменил. «В силе оставлены акты нижестоящих инстанций, которые признали правомерными действия судебных приставов по выселению бывших собственников»,— сообщила пресс-служба ВС.

Анастасия Корня