Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления людей угарным газом в Геленджике

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в одном из отелей Геленджика. По данным информационного центра СК России, инцидент произошел в январе 2024 года, но до настоящего момента виновные не привлечены к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жительница Краснодарского края обратилась к Александру Бастрыкину через информационный центр СК РФ, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств произошедшего. Установлено, что женщина находилась со своей матерью и двумя несовершеннолетними детьми, постояльцы почувствовали ухудшение состояния. Впоследствии им потребовалась медицинская помощь.

Компетентные органы зафиксировали неисправность газового оборудования в одном из геленджикских отелей. В СК отмечают, что с отравлением столкнулись и другие постояльцы средства размещения. Об этих инцидентах сообщалось в социальных сетях.

СУ СК России по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку по факту произошедшего. Руководителю регионального отделения СК Андрею Маслову поручили возбудить уголовное дело и представить доклад Александру Бастрыкину об установленных обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

София Моисеенко