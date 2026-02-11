Экс-начальнику нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания

Бывшему руководителю территориального управления Росимущества в Нижегородской области Сергею Чайке, обвиняемому в превышении должностных полномочий, продлили срок задержания на 72 часа для сбора характеризующих его личность материалов.

Таким образом, Московский райсуд Нижнего Новгорода позже рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему госслужащему.

Ранее его, теперь уже бывшего, заместителя в региональном управлении Росимущества Сергея Родионова отправили под домашний арест. Такую же меру пресечения следствие намерено просить и для Сергея Чайки.

О том, что оба фигуранта уже не являются сотрудниками Росимущества, стало известно после их задержания. Расследование связано с так называемой системой «откатов с премий», когда руководство премирует подчиненных сотрудников, а затем забирает у них часть денег обратно. Предполагаемый ущерб от действий фигурантов превысил миллион рублей.

Иван Сергеев