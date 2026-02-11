Экс-начальнику нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания
Бывшему руководителю территориального управления Росимущества в Нижегородской области Сергею Чайке, обвиняемому в превышении должностных полномочий, продлили срок задержания на 72 часа для сбора характеризующих его личность материалов.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Таким образом, Московский райсуд Нижнего Новгорода позже рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему госслужащему.
Ранее его, теперь уже бывшего, заместителя в региональном управлении Росимущества Сергея Родионова отправили под домашний арест. Такую же меру пресечения следствие намерено просить и для Сергея Чайки.
О том, что оба фигуранта уже не являются сотрудниками Росимущества, стало известно после их задержания. Расследование связано с так называемой системой «откатов с премий», когда руководство премирует подчиненных сотрудников, а затем забирает у них часть денег обратно. Предполагаемый ущерб от действий фигурантов превысил миллион рублей.