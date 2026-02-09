Свердловская область лидирует по убыли бизнеса в России

В декабре 2025 года в Свердловской области закрылись более 1,1 тыс. организаций, в то время как новых было зарегистрировано всего 420, следует из данных Росстата. Чистая «убыль» бизнеса составила 699 компаний — это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По мнению директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, значительное количество закрытий предприятий объясняется не экономическими сложностями, а статистическим «эффектом высокой базы».

Господин Пиличев подчеркнул, что Свердловская область входит в тройку лидеров России по числу малых и средних предприятий наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. На 10 января 2026 года в регионе зарегистрировано 220 159 субъектов МСП.«В относительных показателях убыль составляет менее 1% от общего количества. Это естественная динамика для такого крупного рынка», — отметил директор фонда.

«В 2023 году, когда появился ряд льгот, многие предприятия стали дробить бизнес (например, выводить IT-отделы в новый субъект МСП), оптимизируя законным способом налоговые платежи. Ряд предприятий был открыт номинально, не вел деятельности – и в свое время оказался исключен налоговой из Единого реестра субъектов МСП»,– отметил господин Пиличев.

Полина Бабинцева