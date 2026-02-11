Число нарушений в сфере контроля оружия в Екатеринбурге сократилось на 6%

В Екатеринбурге за 2025 год на 6% снизилось число нарушений в сфере контроля оружия. Всего за год у жителей было изъято 1,4 тыс. единиц оружия. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Екатеринбургу управления Росгвардии по Свердловской области Иван Петров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«За 2025 год в отношении владельцев оружия было составлено 710 административных материалов. 692 из них касались нарушений сроков регистрации и учета оружия»,— отметил господин Петров.

По его словам, на конец 2025 года на территории Екатеринбурга зарегистрировано 26,5 тыс. владельцев оружия. Это на 100 человек меньше, чем в 2024 году. Всего на руках у граждан находится около 56 тыс. единиц оружия, из них — 13 тыс. нарезного оружия, 31 тыс. — гладкоствольного и 10 тыс. — ограниченного поражения и газового оружия. За 2025 год было выдано 3,7 тыс. лицензий на приобретение оружия.

Он добавил, что число административных нарушений ежегодно снижается. К примеру, за 2023 год было зарегистрировано 950 административных материалов, а за 2024 год — 753.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области с начала 2025 года из оборота было изъято более 4 тыс. единиц оружия.

Полина Бабинцева