Более 4 тыс. единиц оружия изъяли в Свердловской области в 2025 году

В Свердловской области с начала 2025 года из оборота было изъято более 4 тыс. единиц оружия, из которых 3 тыс. — за допущенные владельцами оружия нарушения. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства за указанный период составили около 1300 протоколов об административных правонарушениях, 92% из которых связаны с нарушением сроков перерегистрации оружия.

На учете в Управлении Росгвардии по Свердловской области находятся владельцы оружия, у которых истек срок действия разрешительных документов, а заявления на продление или отказ не были поданы. В ведомстве напомнили, что владельцы обязаны соблюдать правила хранения оружия, а также своевременно продлевать лицензии.

Несоблюдение установленных правил влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, добавили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что жители Свердловской области передали Росгвардии свыше 1,6 тыс. единиц гладкоствольного оружия и более 20 тыс. патронов.