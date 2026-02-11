Ново-Савиновский районный суд Казани обязал ЗАГС вернуть местному жителю Исусу Христосу его прежнее имя — Евгений Чекулаев. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанца Исуса Христоса обязали вернуть прежнее имя

Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ Казанца Исуса Христоса обязали вернуть прежнее имя

Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ

В декабре Христоса приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Он зарегистрировал в своей квартире 45 иностранцев.

По информации из открытых источников известно, что с 2014 года он состоял на профилактическом учете у нарколога, а в 2015-м судебно-психиатрическая комиссия выявила у него органическое расстройство личности.

Анна Кайдалова