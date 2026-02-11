В Новороссийске начали фрезеровать дороги под ямочный ремонт

Дорожные службы Новороссийска приступили к фрезерованию участков дорог, нуждающихся в ямочном ремонте. Об этом сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы ведутся на улице Советов на участке от дома №10 до Анапского шоссе, а также от Анапского шоссе до улицы Тобольской. Фрезерование осуществляется по четной и нечетной сторонам проезжей части.

Ранее замглавы Новороссийска заявлял, что ямочный ремонт по ряду адресов планируется провести в течение первого квартала текущего года. В первую очередь работы должны провести на магистральных улицах.

София Моисеенко