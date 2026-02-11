В Приангарье реконструируют селезащитные сооружения на Байкальском ЦБК

Власти Иркутской области заключили контракт на реконструкцию селезащитных сооружений на полигоне отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Стоимость проекта составит 390 млн руб., средства выделят из федерального, областного и местного бюджетов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает правительство региона.

Подрядчик приступит к работам в мае этого года, срок исполнения контракта установлен до ноября 2026 года. В рамках контракта необходимо провести реконструкцию двух водоотводных каналов протяженностью более 2,2 км, монтаж водопропускных гофрированных труб и создание насыпных дамб, перенос существующих инженерных коммуникаций.

«Это критически необходимое гидротехническое сооружение IV класса предназначено для безопасного отвода поверхностных вод и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, в первую очередь, на экосистему Байкала»,— написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

Байкальск — город с населением 13 тыс. человек, расположенный на юге Байкала в Иркутской области. Байкальский ЦБК работал с 1966-го по 2013 год. Предприятие было закрыто из-за нанесения экологического вреда Байкалу. В 2022-ом правительство РФ утвердило программу развития города, в рамках которой планируется ликвидировать накопленные предприятием отходы.

Александра Стрелкова