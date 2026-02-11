Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 11 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram более чем на 11 млн руб. за нарушение порядка доступа к информации, ограниченной на территории России (ст. 13.41 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению суда, Telegram не удалил с ресурса информацию с призывами к экстремистской деятельности, за что мессенджеру назначили штраф в размере 7 млн руб. Также, по данным инстанции, с платформы не удалили заведомо ложную информацию о вооруженных силах РФ, посты о продаже алкоголя и табака, а также персональные данные. Штраф за эти нарушения составил 3,8 млн руб.

10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор предупреждает, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство». Основные требования РКН остаются такими же — защищать персональные данные граждан, а также принимать меры по борьбе с терроризмом и мошенничеством.

