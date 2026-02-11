«Спортсмен не претендовал на высокие места, но вмешалась судьба»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rick Wilking / Reuters Фото: Rick Wilking / Reuters

История австралийца Стивена Брэдбери, который представлял свою страну в шорт-треке на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, — настоящий гимн везению. Дело в том, что спортсмен не претендовал на высокие места и, скорее всего, не добрался бы даже до финала, но вмешалась судьба. В четвертьфинальном забеге Стивен пришел к финишу третьим. На этом все должно было закончиться, так как в следующий раунд выходили только два спортсмена. Но судьи дисквалифицировали канадца Марка Ганьона, и австралиец попал в полуфинал.

Казалось бы, ничего необычного, но в полуфинальном забеге вновь включилось везение Брэдбери. На последнем круге соперник, который бежал впереди австралийца, ошибся и улетел в борт катка, а перед самым финишем упали еще двое. Невероятно, но Стивен приехал вторым и попал в финал. Там Брэдбери, естественно, ничего не светило.

После старта австралиец, как все и ожидали, ехал последним, причем с большим отрывом. Участие в медальных разборках он по спортивной справедливости принимать не должен был, ведь его соперники — элита мирового шорт-трека. Одним из фаворитов тогда был Виктор Ан, который выступал за Южную Корею. Но перед самым финишем происходит очередное столкновение. Все до одного соперники упали, и Брэдбери не спеша, без какого-либо напряжения, пересек финишную черту. В тот день он стал первым австралийским спортсменом, который выиграл золотую медаль на зимних Олимпийских играх. Одна из газет то ли в шутку, то ли всерьез рассуждала о том, что атлет заключил сделку с дьяволом. Так это или нет, выяснить не удалось, но этот случай точно возглавил рейтинг самых невероятных историй Игр, связанных с везением.

Владимир Осипов