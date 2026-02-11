Ирландские художники будут получать от государства по €325 в неделю

Художники в Ирландии теперь будут получать от государства по €325 в неделю, пишет The Guardian.

Правительство рассчитывает, что безусловный базовый доход будет стимулировать творчество и развивать таланты. Отбор участников первого этапа программы Basic Income for the Arts (BIA) начнется в мае 2026 года. Этот этап рассчитан на три года, после чего она продолжится с новыми участниками. Первые платежи художники получат в сентябре. Художники имеют право подавать заявку на участие в каждый второй этап программы. Власти Ирландии подчеркивают, что это первая в мире постоянная программа базового дохода для художников на государственном уровне. Аналогичные меры ранее тестировались только в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Программа была запущена в Ирландии в тестовом режиме в 2022 году. Тогда власти произвольно отобрали 2 тыс. художников из 8 тыс. подавших заявление на участие. Проверка показала, что у участников программы снижается уровень тревоги по поводу нехватки средств, они не оказываются в нищете и не вынуждены искать неподходящую им работу, только чтобы себя прокормить. По подсчетам правительства, программа окупила свою чистую стоимость в размере €72 млн за счет увеличения расходов, связанных с искусством, роста производительности труда и снижения зависимости от других социальных выплат. Сами художники поддержали идею безусловного базового дохода, но отметили, что у них есть и другие проблемы, например с жильем. Аренда жилья в Дублине с 2013 года подорожала вдвое.

Алена Миклашевская