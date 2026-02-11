Фигуриста Петра Гуменника второй раз вызвали на допинг-тест на Олимпиаде

Петербургского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-тест после исполнения короткой программы на Олимпийский играх в Милане. Допинг-офицеры забрали спортсмена на проверку в среду, 11 февраля, в 7:00 по местному времени, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Это второе тестирование фигуриста на запрещенные вещества за Олимпиаду. Согласно регламенту, проверять спортсменов на допинг могут в любое время.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Накануне, 10 февраля, Петр Гуменник, выступающий на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял 12 место в короткой программе. Фигурист с ошибкой исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп, вместо запланированного тройного. Судьи оценили прокат на 86,72 балла. За компоненты спортсмен получил 38,29 балла: сказался первый стартовый номер (традиционно судьи более высоко оценивают программы выступающих в последних разминках.— «Ъ Северо-Запад»), замена музыки за три дня до выступления и волнение.

Накануне вылета в Милан Петр Гуменник узнал о проблемах с авторскими правами на музыку к короткой программе. Саундтрек из фильма «Парфюмер», под который он катался весь сезон, пришлось экстренно менять на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

«У меня давно не было международных соревнований, а тут сразу Олимпиада. Мне почти удался прокат. В спокойной обстановке я бы мог сделать более легко прыжки, а тут я дал себе задание цепляться за выезд. Это получилось»,— приводит слова Петра Гуменника пресс-служба МОК.

После короткой программы первое место занимает американский фигурист Илья Малинин: за прокат он набрал 108,16 балла, исполнив самый дорогой каскад четверной лутц — тройной тулуп. На втором месте — японец Юма Кагияма, на третьем — представитель Франции Адам Сяо Хим Фа.

Подробнее об итогах короткой программы — в материале «Ъ» «Пётрова дюжина».

Надежда Ярмула