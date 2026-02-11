«Криптозима: почему биткойн падает, несмотря на поддержку Трампа?»

С начала года курс биткойна упал более чем на 20%, а в последние недели динамика рынка отличается крайней нестабильностью. Такая ситуация вызвала пристальное внимание многих СМИ и экспертов — некоторые опасаются, что в ближайшее время курс может упасть до $38 тыс., другие же верят в то, что настроения на рынке успокоятся.

TheStreet (Нью-Йорк, США) Аналитик прогнозирует крупный обвал биткойна Биткойн (BTC) часто называют «цифровым золотом» из-за его дефицита и децентрализованной природы. Институциональные инвесторы уже давно начали рассматривать биткойн как средство защиты от обесценивания (традиционной.— “Ъ”) валюты. Однако, по мнению главного стратегического аналитика Барри Баннистера из компании Stifel Financial Corp, это больше не соответствует действительности. Баннистер заявил, что биткойн ведет себя не как «цифровое золото». «Если говорить о золоте, то исторически его рост и лучшие результаты объясняются более высокой, чем ожидалось, инфляцией при более низком темпе роста — по сути, стагфляцией. Но биткойн ведет себя как спекулятивный финансовый инструмент с высокой ликвидностью, как крупная технологическая компания». На прошлой неделе в Stifel предсказали возможное падение цены биткойна до $38 тыс. «За 15 лет у нас было три крупных падения, и каждое из них останавливалось примерно в одной и той же точке на графике. В итоге получается примерно от $38 тыс. до $40 тыс. Держитесь крепче и будьте осторожны»,— заявил аналитик.

CNBC (Нью-Джерси, США) «Эпоха спекуляций» в мире криптовалют, возможно, подошла к концу На протяжении всей своей истории биткойн и другие криптовалюты подвергались значительным колебаниям цен либо из-за масштабных макроэкономических факторов, влияющих на все классы активов, или во время криптозим, связанных с опасениями по поводу конкретной отрасли. Но, с учетом благоприятной для криптовалютного рынка политики администрации Трампа и ожиданий законопроекта о структуре криптовалютного рынка, многие наблюдатели ожидали начала нового «бычьего» рынка цифровых активов в 2026 году. Однако все вышло не так. Биткойн упал более чем на 21% с начала года и на прошлой неделе опустился до $60 тыс.— самого низкого уровня примерно за 16 месяцев. Это означает падение почти на 50% по сравнению с рекордным уровнем октября 2025 года.

Business Insider (Нью-Йорк, США) Биткойн снова испытывает трудности после кратковременного подъема. Вот что его сдерживает На фоне «медвежьего» тренда на рынке, который оказывает давление на криптовалютные рынки, финансовые эксперты ломают голову, почему биткойн не может выйти из застоя. Экономист Мохамед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz, заявил, что нынешний обвал биткойна, вероятно, продлится до тех пор, пока не произойдут изменения в настрое инвесторов. «Я думаю, что фундаментальная проблема биткойна — это продолжающееся медленное внедрение среди институциональных инвесторов. Курс будет оставаться волатильным, пока база реальных инвесторов, а не “инвесторов-туристов”, не станет достаточно большой, чтобы это сгладить»,— сказал он. Под «инвесторами-туристами» подразумеваются трейдеры-оппортунисты с краткосрочной перспективой на биткойн, которые быстро покупают и продают при первых признаках волатильности. По мнению Эль-Эрайна, это и подрывает стабильность биткойна.

Al Jazeera (Доха, Катар) Криптозима: почему биткойн падает, несмотря на поддержку Трампа? Были ли криптозимы и раньше? Да. Криптозима наступила после того, как биткойн взлетел в декабре 2017 года, а потом рухнул в декабре 2018 года из-за высокого регуляторного давления в США, Канаде и других странах. Еще одна криптозима была в ноябре 2022 года после пика в октябре 2021 года. По словам директора Bitwise по информтехнологиям Мэтта Хугана, криптозимы длятся около 13 месяцев. Он заверил инвесторов, что нынешняя «зима» не продлится долго. «Как ветеран многочисленных криптозим, могу заверить вас, что конец таких зим во многом похож на настоящий момент: отчаяние, безнадежность и тревога. Но в текущем откате рынка нет ничего такого, что изменило бы основы крипты»,— отметил он, добавив, что «мы быстро восстановимся, скорее раньше, чем позже».

Подготовили Евгений Хвостик, Алена Миклашевская