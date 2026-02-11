В Угличском округе возобновили работу школьных автобусов

В Угличском округе восстановили работу школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

«После вмешательства прокуратуры с 10 февраля рейсы школьных автобусов восстановлены, подвоз школьников обеспечивается в полном объеме»,— сообщили в прокуратуре.

Как установила в ходе проверки прокуратура, с 16 января по 6 февраля транспортное обслуживание детей, обучающихся в школах населенных пунктов Воздвиженское, Плоски, Клементьево и Головино, осуществлялось ненадлежащим образом.

Причинами стали поломки школьного транспорта и отсутствие водителей на одном из рейсов. Прокуратура выяснила, что ремонт автобусов не проводился вовремя из-за задолженности школ перед подрядчиками за аналогичные работы.

Указанные школы входят в МОУ СОШ «Угличский образовательный комплекс «Интеграл», однако школьные автобусы других образовательных центров комплекса не предоставлялись на период проблемной ситуации. Некоторых детей родители возили на своих машинах в школу, а часть учеников образовательные организации вовсе не посещала. Было организовано дистанционное обучение.

Как констатировали в прокуратуре, орган местного самоуправления должным образом не осуществлял контроль за организацией образовательного процесса. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручал провести по данному факту служебное расследование.

Угличская прокуратура внесла главе округа представление об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли замглавы округа по социальной политике и консультанта управления социального развития администрации округа.