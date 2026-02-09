В Угличском округе дети перешли на дистант из-за проблем со школьными автобусами

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил начать служебное расследование из-за проблем с подвозом детей школьными автобусами в Угличском округе, в результате чего дети перешли на дистант. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. Губернатор назвал ситуацию недопустимой.

«ЦУР зафиксировал целый ряд обращений: из-за поломки транспорта и отсутствия водителей больше недели дети из Клементьевской, Плоскинской и Воздвиженской школ вынуждены учиться дистанционно»,— написал губернатор.

Михаил Евраев сообщил, что региональные власти несвоевременно узнали о проблеме, а местные руководители не приняли оперативных мер.

«В отношении должностных лиц администрации Угличского округа и руководителя образовательного комплекса будут применены жесткие меры, в том числе приняты кадровые решения»,— сообщил губернатор.

Губернатор поставил задачу региональному министерству образования в ближайшее время решить проблему. Введение дистанционного обучения, по словам губернатора, решением не является.

Антон Голицын