Мы снова проиграли. На этот раз — в креативности, а обогнал нас, естественно, искусственный интеллект. Ученые из Монреальского университета устроили творческий марафон, пригласив сотню тысяч человек сразиться с ведущими моделями, например, ChatGPT, Claude и Gemini.

Среди инструментов, которыми измеряли ту самую креативность, оценка дивергентного мышления, то есть способности порождать нестандартные идеи, и другие тесты. Например, перечислить десять слов, максимально не связанных по смыслу. Очень креативный ответ будет считаться таким: галактика, вилка, свобода, водоросли, ностальгия, фотосинтез. В этих заданиях искусственный интеллект обошел человека со средними творческими способностями, его ответы выглядели свежо и неожиданно.

После исследователи изучили, может ли нейросеть показать такой же успех в более сложных задачах. Для этого они попросили испытуемых сочинить хокку, пересказать сюжет фильма и написать короткий рассказ. Результаты были похожими. Машины снова обошли в креативности обычного человека. Однако самые творческие из нас всё же отстояли первое место и показали более качественные и оригинальные работы.

Ученые также выяснили, что творческий темперамент искусственного интеллекта можно регулировать, как температуру. Если повысить градус, то модель начнет выдавать более дикие и свободные ответы. Но вряд ли пока машина знает, что такое настоящее вдохновение и поток свежего творчества.

