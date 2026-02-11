В Госдуме назвали дату отчета правительства в 2026 году

Отчет правительства в Госдуме состоится 25 февраля 2026 года. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании. Подготовка к мероприятию, по его словам, уже началась.

«Заседание начнется в 12 часов. Мы весь день посвятим обсуждению итогов работы Правительства Российской Федерации за 2025 год»,— сказал господин Володин.

В преддверии отчета премьер-министр Михаил Мишустин уже встретился с депутатами нескольких думских фракций — «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». После этого господин Мишустин планирует провести переговоры с парламентариями от ЛДПР и «Новых людей».

Согласно конституционной норме от 2008 года, правительство России должно ежегодно отчитываться в Госдуме о своей работе. Первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года. Традиционно мероприятие проходит во время весенней парламентской сессии.