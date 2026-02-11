В Челябинске девочку-подростка подозревают в призывах к терактам

Следственный отдел по Калининскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы. Ее подозревают в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, подросток с 26 марта по 16 апреля 2025 года постоянно публиковала в созданной ею группе в мессенджере сообщения, оправдывающие теракты и одобряющие насилие.

Следователи провели обыск по месту проживания подозреваемой. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска