СКР попросил суд арестовать двух пособников покушения на генерала Алексеева

Следственный комитет России потребовал арестовать двух пособников покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — Виктора Васина и его сына Павла Васина. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Виктора Васина задержали 9 февраля. Он признался следователям, что действовал по террористическому мотиву. По словам пособника, он арендовал квартиру господину Корбе и оплачивал ему проезд в общественном транспорте.

О задержании Павла Васина сотрудники ФСБ сообщили 10 февраля. По данным следствия, пособник предоставил соучастникам транспортные средства «для проведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона». Он также помогал им отслеживать объекты покушений, покупал и устанавливал необходимое для этого оборудование, собирал информацию об адресах и автомобилях «объектов заинтересованности СБУ». На допросе Павел Васин назвал имена еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, за которыми следят украинские спецслужбы.

Покушение на генерала совершили утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший — Любомир Корба — несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева, после чего генерала госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание. По делу о покушении задержали трех человек. По данным ФСБ, еще одна пособница — Зинаида Серебрицкая — находится на территории Украины.

